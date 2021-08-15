Ортис — о Андерсоне Силве: я потерял уважение к нему

Бывший чемпион UFC Тито Ортис прокомментировал предстоящий бой с Андерсоном Силвой.
«Я благодарен Андерсону за то, что он наконец-то принял этот бой. Переговоры немного затянулись из-за его требований. Я очень уважал Силву, но теперь я потерял уважение к нему.
Он захотел, чтобы наш матч прошёл в категории до 88,5 килограмма. При этом Силва шесть раз за свою карьеру дрался в полутяжёлом весе. Это показывает, что он боится моей мощи. Люди не понимают, что я весьма приличный панчер и стал лучше за последние шесть лет.
В прошлый раз я сгонял до такой категории, когда боролся в колледже. Но я сделаю этот вес. Попытаюсь сделать. Отрежу себе ногу, если потребуется.
Я никогда не проваливал взвешивание, но Андерсон как бы подталкивает меня к самому краю. Поэтому я потерял к нему уважение. Так что теперь у меня будет больше энергии и агрессии для того, чтобы набить морду этому парню», — цитирует Ортиса BJPenn.
46-летний Тито Ортис провёл последний из своих поединков на турнире Combate Americas 51, победив Альберто Эль Патрона в главном событии вечера.
46-летний Силва перед уходом из UFC потерпел пять поражений в шести боях. Несмотря на солидный возраст, бразилец пока не планирует окончательно завершать карьеру.
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