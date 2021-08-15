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Скотт Кокер — о Эй Джее Макки: кто сможет его победить?

Скотт Кокер — о Эй Джее Макки: кто сможет его победить?
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Президент Bellator Скотт Кокер рассказал об отношении к Эй Джею Макки.

«Я думаю, что Макки заработал право считаться лучшим бойцом P4P в мире. Питбуль – легенда Bellator и ММА, он занимал первое место в нашем рейтинге P4P, и я был очень впечатлён тем, как Эй Джей справился со своей задачей.

Я считаю его лучшим бойцом в мире. Кто сможет его победить? Кто сможет одолеть этого парня? Настолько он хорош. Посмотрите, как он победил Питбуля. Вы редко увидите настолько доминирующее выступление в столь большом поединке», – цитирует Кокера MMAJunkie.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.

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