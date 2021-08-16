Хабиб назвал лучшего бойца UFC вне зависимости от весовой категории

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал нигерийца Камару Усмана лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«С лучшим бойцом мира p4p на мероприятии в Дубае», — написал Хабиб в своём «Инстаграме», опубликовав фото с Усманом.

Всего в смешанных единоборствах Камару Усман провёл 20 боёв, в котором одержал 19 победи потерпел одно поражение.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.