Яна Куницкая сообщила, что ждёт ребёнка

Россиянка Яна Куницкая на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что станет мамой.

«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но моё тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая.

Фото можно посмотреть в аккаунте yanamma в «Инстаграм».

Отцом ребенка является муж Куницкой — боец ММА Тиаго Сантос. В своем посте Яна упомянула Сантоса, написав «Хорошая работа, лол» и добавив ссылку на его аккаунт.

Напомним, на турнире UFC 264, который прошел в ночь на 11 июля, Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирене Алдане. Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун.