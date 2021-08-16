Конор Макгрегор — о сыне: чувствую, что он пойдёт по моим стопам

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, пойдёт ли его сын Конор-младший по его стопам.



«Мой ребёнок будет делать в этом мире всё, что захочет. Я буду поддерживать его во всём, что бы он ни выбрал! Я чувствую, что он пойдёт по моим стопам. Думаю, что Райан, его младший брат, поступит так же. Я буду счастлив, пока они счастливы», — написал Конор в своём «твиттере».



В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Представитель США одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.