Конор Макгрегор раскрыл свою любимую комбинацию
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на вопрос о своей любимой комбинации. Об этом бойца спросили в «Твиттере».
«Хороший виски со льдом», – написал Конор в «Твиттере».
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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