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Фигейреду: Брэндон Морено — трус

Фигейреду: Брэндон Морено — трус
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду, потерявший титул в реванше против Брэндона Морено, хочет завершить принципиальную трилогию с мексиканцем и готов сделать это на его территории.

«Брэндон Морено — трус, потому что, когда я дрался с ним и побил его, то сразу дал ему реванш. Я выиграл тот бой. Они сняли с меня очки, потому что он притворился, что ему больно, симулировав тычок в глаз, но я всё равно выиграл. И теперь он не хочет дать мне реванш? Он просто трус»

«Я ожидал от него большего, думал, он будет вести себя как мужчина. Надеюсь, он наберётся храбрости и даст мне реванш. Я готов драться с ним где угодно. США, Мексика – мне просто нужна эта трилогия. Он может быть уверен в том, что я не буду тем же Фигейреду, что был в прошлый раз. Я вернусь сосредоточенным и нокаутирую этого труса у него дома. На этот раз я не буду пассивным – это будет рубка от начала и до конца», – цитирует Фигейреду MMA Fighting.

Первый бой между Фигейреду и Морено, состоявшийся в декабре прошлого года, завершился ничьей большинством судейских голосов, благодаря чему бразильцу удалось сохранить свой титул, но спустя полгода мексиканец взял убедительный реванш, финишировав чемпиона удушением сзади в третьем раунде.

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