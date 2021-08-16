Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жозе Альдо: драться с блогером — это бред

Жозе Альдо: драться с блогером — это бред
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо поделился мнением о боях спортсменов с блогерами.

«Я уважаю всех ща участие в таких боях, особенно, если вы уже завершаете карьеру. В конец концов, стоит заработать как можно больше, потому что эти бойцы зачастую плохо справлялись со своей карьерой. Сейчас для них открыта эта дверь.

Но для меня — нет. Это не имеет смысла. Я всегда дрался за наследие, чтобы люди через 20 или 30 лет говорили, что я был величайшим чемпионом в полулегком весе, перешел в легчайший вес и стал чемпионом там. Моё наследие дороже любых денег.

Я зарабатываю на боях с тех пор, как начал заниматься спортом. Я всегда планировал, что не буду унижаться, когда закончу карьеру. Драться с блогером, который продаёт контент и не имеет ничего общего с единоборствами — это бред. Я уважаю это, но мне подобное неинтересно», — приводит слова Альдо MMAFighting.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021