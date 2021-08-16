Жозе Альдо: драться с блогером — это бред

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо поделился мнением о боях спортсменов с блогерами.
«Я уважаю всех ща участие в таких боях, особенно, если вы уже завершаете карьеру. В конец концов, стоит заработать как можно больше, потому что эти бойцы зачастую плохо справлялись со своей карьерой. Сейчас для них открыта эта дверь.
Но для меня — нет. Это не имеет смысла. Я всегда дрался за наследие, чтобы люди через 20 или 30 лет говорили, что я был величайшим чемпионом в полулегком весе, перешел в легчайший вес и стал чемпионом там. Моё наследие дороже любых денег.
Я зарабатываю на боях с тех пор, как начал заниматься спортом. Я всегда планировал, что не буду унижаться, когда закончу карьеру. Драться с блогером, который продаёт контент и не имеет ничего общего с единоборствами — это бред. Я уважаю это, но мне подобное неинтересно», — приводит слова Альдо MMAFighting.
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