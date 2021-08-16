«Будь потише, пока я не позвал Порье или Хабиба». Усман ответил Макгрегору

Чемпион UFC Камару Усман ответил на заявление Конора Макгрегора о том, что он собирается «зажечь» и завоевать титул в полусреднем дивизионе.

«Что ты там собрался зажечь? Ты о той трубке, что куришь? Будь потише, пока я не позвал Порье, Хабиба или Диаза, чтобы они снова тебя прикончили», — написал Камару Усман в своём «твиттере».

Напомним, ранее Макгрегор заявил, что собирается завоевать титул в полусреднем весе. Конор ответил на твит болельщика, который спросил у него, каково это — нокаутировать соперников в трёх разных весовых категориях.



В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.