Чейк Конго рассчитывает получить реванш с Бейдером в случае победы над Харитоновым

Французский боец Bellator Чейк Конго рассчитывает получить реванш с Райаном Бейдером в случае победы над Сергеем Харитоновым.
«У меня были определённые предпочтения насчёт того, с кем я хочу подраться. Харитонов — отличный оппонент. Он давно в спорте, но я хотел провести реванш с Бейдером. Если титульный бой вызывает вопросы, то обычно назначается незамедлительный реванш, тебе не приходится ждать его несколько лет. Мне уже 46, я понимаю это, но у меня ещё есть порох, и я хочу провести бой с Бейдером. Не понимаю, почему мне не дали незамедлительный реванш.
Фишка в том, что мне не нужна ещё одна победа после боя с Харитоновым, чтобы драться с Бейдером. Мне даже не нужен был один бой, ведь концовка титульного поединка получилась неоднозначной. Если бы я явно проиграл, то проиграл бы, но этого не случилось. В Bellator обязаны дать мне реванш. Мне нужен этот бой. Мы должны снова драться за пояс — хоть на улице, без разницы», — приводит слова Конго BJPenn.
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