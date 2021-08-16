Дастин Порье прояснил ситуацию по следующему поединку

Боец UFC Дастин Порье объяснил ситуацию вокруг его следующего боя.



«Я не исключаю никаких вариантов. Я ещё не обсуждал с UFC сроки титульного боя. Я не говорил ни с кем о следующем поединке, не связывался с промоушеном. Всё может быть, мы выберем вариант, который будет иметь наибольший смысл. Я не удивлён тем, что мне ещё не звонили, но, думаю, это произойдёт в ближайшее время.



В любом случае я не собираюсь драться по кругу с Конором Макгрегором и Нейтом Диазом. Я не буду делать это снова и снова, хотя это и будут отличные поединки. Нейт сказал что-то на неделе после того, как я побил Конора, и повторил это сейчас. Мы должны были с ним драться, но он не сказал правду, почему тот бой сорвался. Да, я лечил бедро, но на тот момент речи о бое уже не было. Не знаю, как всё сложится, но, чувствую, мы должны это сделать», — сказал Порье в эфире программы MMA Hour.