Люк Рокхолд жёстко раскритиковал Дану Уайта

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд раскритиковал президента организации Дану Уайта.
«Таких парней, как Фрэнсис Нганну, оставляют за бортом только за то, что они знают себе цену. В итоге они учреждают всякие временные титулы, что уже является ерундой. С такого рода дрянью нам приходится иметь здесь дело. Я не намерен молчать и скрывать то, что я хочу сказать и что чувствую. Нравится вам это или нет? Идите к чёрту, я живой человек.
Я не собираюсь унижаться на публике, как большинство. UFC и Дана Уайт проделали большую работу, чтобы закрыть рты бойцам и раскритиковать чемпионов. Они сделали всё, чтобы зрители ненавидели бойцов. Дичь. Ты обязан уважать себя и требовать достойной оплаты. Это чертовы бои. Мы бойцы, мы развлекаем других людей и заслуживаем денег, которые просим», — приводит слова Рокхолда BJPenn.
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