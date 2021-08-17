Ковингтон рассказал, как Дана Уайт влияет на свободу бойцов UFC

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, как Дана Уайт влияет на свободу бойцов организации.

«Дана Уайт отлично подходит на роль нашего лидера, главы UFC. Он не затыкает никому рот, не говорит никому, что говорить, а что нет. В американском футболе или НБА спортсмены должны отчитываться перед владельцами и делать то, что тебе говорят.



Если они не говорят вещи, которые им прописали, то их контракты могут расторгнуть, могут лишить их места в стартовом составе, они могут потерять спонсорские контракты. Дана просто позволяет бойцам быть свободными и самим решать, каким путём им идти и о чём говорить», – цитирует Ковингтона Essentially Sports.

Напомним, следующий бой Ковингтон проведёт с Камару Усманом шестого ноября в Нью-Йорке. Отметим, что Усман и Ковингтон уже провели один поединок. Тогда Камару одержал досрочную победу, сломав сопернику челюсть.



Свой последний бой Ковингтон провёл в сентябре 2020 года. Американский боец победил в нём Тайрона Вудли техническим нокаутом. На данный момент Колби провёл 18 боёв в UFC, 16 из которых выиграл, а в двух потерпел поражения.