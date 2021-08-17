Американский боксёр признался, что симулировал травму, чтобы не драться с украинцем

Американец Чарльз Конуэлл признался, что травма руки, которая не позволила ему выйти на бой против украинского боксёра Ивана Голуба, была выдумана. Поединок Конуэлл–Голуб должен был стать главным событием вечера бокса, который проводился организацией Ring City 8 апреля.



В интервью изданию ESPN американский спортсмен рассказал, что его гонорар за выход на ринг против Голуба состовлял $ 40 тыс, а за бой против Марка ДеЛуки, который является более слабым бойцом, он бы получил $ 80 тыс. Их поединок должен был пройти в андеркарде титульного поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом 19 июня.



«Трудно доказать, что травма ненастоящая, поэтому мы решили соврать. Я не долго думал обо всём этом и почти сразу же согласился. Я поинтересоваться, могу ли я принять участие в обоих поединках, чтобы получить два гонорара. Мой менеджер посоветовал мне подраться один раз, промежуток между боями был слишком коротким, я мог получить травму», – цитирует Конуэлла ESPN.



Напомним, что поединок между Лопесом и Камбососом перенесли с 19 июня, так как Теофимо заболел коронавирусом.