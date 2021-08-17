Пётр Ян рассказал, когда начнет подготовку к бою со Стерлингом

Первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян из команды «Архангел Михаил» рассказал, когда начнет подготовку к следующему чемпионскому поединку против Алджамейна Стерлинга. Бой должен состоятся 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.



«К концу августа мы выходим в активную фазу подготовки. Уже абстрагируемся, полноценно будем готовиться. Контракт пока не подписан, но руководство UFC и матчмейкеры уже приняли решение, что поединок будет в Абу-Даби. Все СМИ уже трубят — это уже не конфиденциально. Формальность осталась — контракт. Тогда и будет подтверждение», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба Архангел Михаил.



Напомним, российский боец Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.