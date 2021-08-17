Моргенштерн назвал бойцов ММА коллегами по цирку

Известный российский рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, чем его деятельность отличается от работы бойцов ММА.

«Я просто не дерусь. А в целом всё то же самое. Полуголые девушки, радостные зрители, карусель эмоций.

Это же цирк, им нужны очки. Многим нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не наговорить на Моргенштерна?



Воспринимаю ли я всерьёз, что про меня говорят бойцы? Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку, я бы сказал. Мы коллеги по цирку. Главное, чтобы бойцы это понимали. Если они искренне предъявляют мне что-то и ненавидят, то я им соболезную.



Видимо, где-то развитие у них остановилось на уровне лет 10-11. Желаю им немножко вырасти. А те, кто говорит ради хайпа, я вас понимаю, это работа», — сказал Моргенштерн в интервью на YouTube-канале «Руки Выше».