Моргенштерн назвал бойцов ММА коллегами по цирку

Известный российский рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал, чем его деятельность отличается от работы бойцов ММА.
«Я просто не дерусь. А в целом всё то же самое. Полуголые девушки, радостные зрители, карусель эмоций.
Это же цирк, им нужны очки. Многим нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не наговорить на Моргенштерна?
Воспринимаю ли я всерьёз, что про меня говорят бойцы? Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку, я бы сказал. Мы коллеги по цирку. Главное, чтобы бойцы это понимали. Если они искренне предъявляют мне что-то и ненавидят, то я им соболезную.
Видимо, где-то развитие у них остановилось на уровне лет 10-11. Желаю им немножко вырасти. А те, кто говорит ради хайпа, я вас понимаю, это работа», — сказал Моргенштерн в интервью на YouTube-канале «Руки Выше».
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