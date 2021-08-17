А. Емельяненко поддержал Моргенштерна, назвавшего рэперов и бойцов ММА коллегами по цирку

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова Моргенштерна, который назвал рэперов и бойцов ММА коллегами по цирку.

«Моргенштерн прав. Всецело и полностью его поддерживаю. Он молодец, отстаивает свою позицию в одиночку против всей толпы, которая на него накинулась. Успокойтесь, люди. И оставьте человека в покое», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт.ру».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.



Следующим соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело».