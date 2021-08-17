Харитонов: не зарабатываю в России. Здесь я гол как сокол

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов объяснил, почему не считает себя патриотом России.



«Не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а за рубежом: в Америке, в Японии. А в России по большому счёту я гол как сокол. Я люблю свою страну, здесь вырос и воспитывался. В России у меня родители и дети. Как говорят: я другой страны не знаю, где так вольно дышит человек.

Я здесь живу, но зарабатывать… В России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся в Японии, Америке, Европе. Если бы я дрался в России и никуда не выезжал, то получал бы по 100-200-300 долларов и подрабатывал по вечерам таксистом, грузчиком или охранником», — сказал Харитонов в интервью на канале «Ушатайка» в YouTube.