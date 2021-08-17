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Хабиб: понимание того, что всё временно — успокаивает и настораживает

Хабиб: понимание того, что всё временно — успокаивает и настораживает
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме».

«Понимание того, что всё временно — успокаивает и настораживает», — написал Хабиб.

Видеозапись можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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Источник: Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт на полмиллиарда рублей
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