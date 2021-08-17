Глава Татарстана и президент IMMAF открыли новый спортивный комплекс в Кукморе

В рамках проходящего в Казани чемпионата и первенства Европы по ММА президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Международной федерации боевых искусств (IMMA) Керрит Браун открыли в городе Кукморе новый спорткомплекс «Барс Арена».



Минниханов и Браун посетили в зале единоборств и ММА тренировку молодых борцов по курешу (борьба на поясах), а также заглянули в зал пауэрлифтинга с современным тренажёрным оборудованием.



«Татарстан знаменит своими спортивными традициями. Руководство Республики уделяет большое внимание здоровому образу жизни и массовому спорту. Мы рады, что благодаря чемпионату Европы на открытии спорткомплекса и зала ММА смогло присутствовать руководство Республики Татарстан и ИММАФ. И в этом отдельная заслуга президента Федерации ММА Татарстана Рушана Мингазова», — приводит слова президента Союза ММА России Радмира Габдуллина пресс-служба организации.

Чемпионат Европы по ММА стартовал в Казани 16 августа и завершится 20 августа.