Гаджиев намекнул на пятерых потенциальных соперников Александра Емельяненко

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в своём «инстаграме» разместил новое фото с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, поинтересовавшись у подписчиков, кого из кандидатов они хотели бы видеть в качестве соперника Александра.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. С кем хотели бы видеть бой Александра Емельяненко?
1. Минеев
2. Дацик
3. Реванш с Магой
4. Харитонов
5. Мальдонадо», — спросил у подписчиков Гаджиев.
Фото можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Следующим соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело».
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