Гаджиев намекнул на пятерых потенциальных соперников Александра Емельяненко

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в своём «инстаграме» разместил новое фото с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, поинтересовавшись у подписчиков, кого из кандидатов они хотели бы видеть в качестве соперника Александра.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. С кем хотели бы видеть бой Александра Емельяненко?

1. Минеев

2. Дацик

3. Реванш с Магой

4. Харитонов

5. Мальдонадо», — спросил у подписчиков Гаджиев.

Фото можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.



Следующим соперником Александра станет блогер Артём Тарасов. Поединок пройдёт в рамках организации «Наше дело».