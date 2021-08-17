«После тренировки с богатырями». Вадим Немков показал фото со сборов
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков в своём «инстаграме» разместил свежее фото со сборов.
«После тренировки с богатырями! К сожалению, не весь состав, но скоро соберутся все!» — подписал фотографию Немков.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Вадима Немкова в «Инстаграме».
29-летний Немков — чемпион Европы и мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса.
16 октября Вадим проведёт полуфинал Гран-при тяжеловесов против Энтони Джонсона. Турнир состоится в Финиксе (США).
Ранее президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в своём «инстаграме» разместил новое фото с российским бойцом ММА Александром Емельяненко, намекнув на его потенциальных соперников.
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