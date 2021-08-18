Александр Волков: все силы остаются в зале, но это вклад в будущие победы

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, в своём «инстаграме» разместил свежее фото с тренировки.



«Живы будем, не помрём! Все силы остаются в зале, но это вклад в будущие победы!» — написал Волков.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган. В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ган — 50-45, 50-45, 49-46, для которого эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC.