Пётр Ян: всегда будьте первоклассной версией самих себя, а не второсортной кого-то другого

Первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где употребил цитату американской актрисы и певицы Джуди Гарленд.



«Всегда будьте первоклассной версией самих себя, а не второсортной версией кого-то другого», — написал Ян.

Фотографию можно посмотреть на странице Петра Яна в «Инстаграме».

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.