Майкл Биспинг: не знаю, что удаляется быстрее — твиты Макгрегора или его наследие

Бывший боец UFC Майкл Биспинг отреагировал на твит подписчика, призвавшего его не обращать внимание на нападки со стороны Конора Макгрегора.

«К чёрту Макгрегора за то, что говорит гадости о тебе», — написал подписчик.

«Всё в порядке, приятель. Похоже, в наши дни это общее мнение. Не знаю, что удаляется быстрее — твиты Макгрегора или его наследие», — ответил Биспинг в своём «твиттере».

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.