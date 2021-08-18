Мэнни Пакьяо обратился к болельщикам перед боем с Йорденисом Угасом

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал о настрое на бой с экс претендентом на титул по версии WBC Йорденисом Угасом. Поединок состоится 21 августа на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.
«Я буду счастлив выиграть ещё один титул в субботу. Мне всё равно, кто сейчас владеет чемпионским поясом. Посмотрим, кто покинет ринг с ним. Время, проведённое вне ринга, позволило мне отдохнуть и вернуть прежнюю мотивацию. С нетерпением жду возможности показать это.
Бокс — моя страсть. Именно поэтому я всё ещё здесь, вдохновляю болельщиков и приношу славе своей стране. Я счастлив делать свою работу и упорно тружусь. На тренировках мня приходится притормаживать, потому что я всегда хочу проводить больше раундов.
Это может быть мой последний бой, но могут быть и ещё поединки. В декабре мне исполнится 43. Я всегда планировал не дальше одного боя. Я призываю болельщиков со всего мира посмотреть этот поединок. Никогда не знаете, что может случиться», — цитирует Пакьяо BoxingScene.
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