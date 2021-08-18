«Чемпионат» покажет пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и его команды. Начало — в 12:00
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Сегодня, 18 августа, в Москве состоится пресс-конференция с участием бывшего чемпиона UFС в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
В мероприятии также примут участие бойцы Умар, Усман, Абубакар Нурмагомедовы, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Мовлид Хайбулаев, Тагир Уланбеков, Гаджи Рабаданов, Ислам Мамедов. На пресс-конференции будут оглашены планы дальнейшего развития команды.
Трансляция пресс-конференции будет доступна на «Чемпионате». Начало — в 12:00 мск.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.
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