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Хабиб Нурмагомедов планирует открыть школу в Москве

Хабиб Нурмагомедов планирует открыть школу в Москве
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал о планах открыть школу в Москве и других городах России.

«У меня уже есть школы. Одна в Дагестане, самая большая будет в Абу-Даби. Открыта будет в конце декабря. Хочу в Москве открыть, тут есть школы, но больших школ нет. У меня есть договорённость по Казани, Краснодаре и много ещё где.

Там будут тренировать наши ребята. Я сам не буду тренировать, потому что не будет времени. Я могу большее, чем быть тренером. Посещать, конечно, буду, мастер-классы проводить», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

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