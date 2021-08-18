Хабиб Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве назвал лучших, по его мнению, российских бойцов.
«Это Пётр Ян. В 66 кг это Забит Магомедшарипов, Зубайра ещё не вышел в топ, подождём его. В 70 кг это Ислам Махачев, он уже один из претендентов на титул. В 57 кг, чуть не забыл, Аскар Аскаров. Там чемпион Морено, он с ним ничью сделал. В 77 кг хорошие шансы у Чимаева. У Анкалаева хорошие шансы в полутяжёлом весе. В тяжах не вижу никого, честно. В среднем весе тоже никого не вижу. Если говорить о бойцах из России, то, наверное, Магомед Исмаилов», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.
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