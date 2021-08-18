Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к Моргенштерну

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о музыкальных предпочтениях и рассказал о своём отношении к Моргенштерну.

«Плейлиста как такового нет. Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки. Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю, и стихотворения знаю», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.