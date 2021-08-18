Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Пресс-конференция с Хабибом. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к Моргенштерну

Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к Моргенштерну
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о музыкальных предпочтениях и рассказал о своём отношении к Моргенштерну.

«Плейлиста как такового нет. Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки. Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю, и стихотворения знаю», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов назвал лучших российских бойцов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021