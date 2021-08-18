Хабиб Нурмагомедов оценил возможность своего дебюта в футболе
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу возможного выступления за профессиональный футбольный клуб. Ранее клуб «Легион Динамо» (Махачкала) предложил профессиональный контракт Нурмагомедову.
«У меня с ними дружеские отношения, я их поддерживаю. Как такого плана дебютировать у меня нет. Один два человека из моей команды могут сыграть, есть футболисты. Пытаюсь с ними общаться, но неинтересно. Контракт я не подписывал, в любое время могу зайти, но будет зависеть от ситуации. Им в Кубке попалась „Уфа“, может форму подскину, чтобы попасть», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.
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