Хабиб Нурмагомедов рассказал, будет ли спрашивать с Чимаева за резкие слова о нём

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, есть ли у него желание выяснить отношения со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Нурмагомедова, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.
«Я уже с людей не спрашиваю. Я уже перешёл это время. Это неправильно, молодым я тоже это говорю. У меня не тот возраст уже, чтобы было желание спрашивать что-то. Я совершал ошибки и молодым не нужно их повторять. Пожелаем Чимаеву удачи, всем нашим бойцам», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
На счету Хамзата Чимаева девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах, в том числе три победы в трёх боях в UFC.
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