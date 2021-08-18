Хабиб Нурмагомедов рассказал, будет ли спрашивать с Чимаева за резкие слова о нём

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, есть ли у него желание выяснить отношения со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Нурмагомедова, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

«Я уже с людей не спрашиваю. Я уже перешёл это время. Это неправильно, молодым я тоже это говорю. У меня не тот возраст уже, чтобы было желание спрашивать что-то. Я совершал ошибки и молодым не нужно их повторять. Пожелаем Чимаеву удачи, всем нашим бойцам», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

На счету Хамзата Чимаева девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах, в том числе три победы в трёх боях в UFC.