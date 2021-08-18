Хабиб Нурмагомедов: Дана Уайт понял, что я реально завязал

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к президенту UFC Дане Уайте и Поп-MMA.

«У нас открытое общение с Даной. Последний раз не обсуждали моё возвращение, он понял, что я реально закончил и завязал.

Поп-MMA? Как я должен к этому относится? У меня нет никаких отношений с этим. Не думаю, что они составят конкуренцию профессионалам. Нужно драться, люди смотрят на мастерство. Поп-ММА может вырасти, но у них есть предел. А у нас есть развитие всегда", — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.