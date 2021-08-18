Махачев сравнил UFC и лигу M-1
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Боец UFC Ислам Махачев сравнил российские лиги и промоушен UFC. Ислам дал понять, что у американской организации сейчас нет конкурентов.
«Странно что-то сравнивать с UFC. M-1 тоже были крупной организацией, но после неё я посетил UFC как зритель и понял вообще всё. У меня были крепкие ребята в M-1, но я был молодой и только начинал. Из российских лиг на ходу ACA. В одно время был бум в российском ММА, все соперничали, а сейчас идёт спад. Но место где себя проявить есть», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, Ислам Махачев в предыдущем поединке досрочно победил Тиаго Мойзеса. В следующей схватке он встретится с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом.
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