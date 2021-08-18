Хабиб Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос об Афганистане

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос журналиста о событиях в Афганистане. Власть в этой стране захватило одно из радикальных движений, которое запрещено в Российской Федерации.
«Какое ты имеешь отношение к Афганистану? Никакого? Я тоже. Не хотел бы обсуждать на таком большом подписании какие-то политические вопросы», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.
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