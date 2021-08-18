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Хабиб Нурмагомедов — о трештоке: пусть готовят стол, мы придём и покушаем

Хабиб Нурмагомедов — о трештоке: пусть готовят стол, мы придём и покушаем
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос журналиста об отношении к трештоку среди бойцов.

«Конор Макгрегор за нас сделал всю работу? Ну вот пусть они делают за нас работу, а мы в октагоне её делаем. Пусть все готовят стол, мы придём, покушаем и всё», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Конор Макгрегор в этот момент сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошёл в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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