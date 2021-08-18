Хабиб назвал бойца, которого считает вторым номером в истории в лёгком весе

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции рассказал, кого может поставить на второе место в истории в лёгкой весовой категории после него.

«В лёгком весе второй номер — Би-Джей Пенн. Можно поставить его», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.