Хабиб — о Тайсоне: мне не понравился его взгляд

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал понять, что не остался в восторге от близкого общения с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Мне взгляд Тайсона не особо понравился. Почему? Мы были у него на ранчо. Я им сказал, чтобы на столе никаких движений не было, сигарет. Мне не понравилось. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду. Криштиану выглядел как спортсмен», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Напомним, не так давно Хабиб Нурмагомедов побывал в США, где, в том числе, стал гостем канала Майка Тайсона в YouTube. Вместе с прославленным боксёром и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо они записали большое интервью.