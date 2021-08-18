Хабиб: для Олимпиады ММА — жёсткий вид спорта, но интереснее, чем кёрлинг или карате

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил возможность включения смешанных единоборств в программу летних Олимпийских игр.

«Для Олимпиады ММА — жёсткий вид спорта, нужны ограничения. Но это интереснее, чем кёрлинг или карате. У Олимпийского комитета проблема именно с жестокостью, но можно поменять правила. Как в боксе разделили, так же можно и в ММА сделать», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.