Абубакар Нурмагомедов рассказал, почему сорвался его бой в UFC
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Боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, по какой причине сорвался его июльский поединок с Даниэлем Родригесом. По словам спортсмена, ему помешала и травма, и заболевание почек.
«Соперник сломал нос, а я получил травму связки колена. Потом у меня появился камень в мочеточнике, и мне пришлось вылететь в Россию на операцию. Сейчас уже восстановился и тренируюсь. В Абу-Даби меня не будет. Может быть, в декабре», — рассказал Абубакар Нурмагомедов на большой пресс-конференции в Москве.
Напомним, Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC всего два поединка, победив и проиграв по разу. Последний раз он бился в марте 2021 года. На турнире UFC 260 он единогласным решением судей одолел американского бойца Джареда Гудена.
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