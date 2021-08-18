Абубакар Нурмагомедов рассказал, почему сорвался его бой в UFC

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, по какой причине сорвался его июльский поединок с Даниэлем Родригесом. По словам спортсмена, ему помешала и травма, и заболевание почек.

«Соперник сломал нос, а я получил травму связки колена. Потом у меня появился камень в мочеточнике, и мне пришлось вылететь в Россию на операцию. Сейчас уже восстановился и тренируюсь. В Абу-Даби меня не будет. Может быть, в декабре», — рассказал Абубакар Нурмагомедов на большой пресс-конференции в Москве.

Напомним, Абубакар Нурмагомедов провёл в UFC всего два поединка, победив и проиграв по разу. Последний раз он бился в марте 2021 года. На турнире UFC 260 он единогласным решением судей одолел американского бойца Джареда Гудена.