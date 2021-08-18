«Фёдору уже 45 лет, это не бойцовский возраст». Хабиб высказался о сопернике Емельяненко

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о скором поединке легендарного Фёдора Емельяненко. Напомним, 45-летний боец встретится с Тимоти Джонсоном.

«Фёдору уже 45 лет, это не бойцовский возраст, так что давайте будем честны. Тимоти очень опасный, самый опасный соперник. Не думаю, что Емельяненко его выбирал, думаю, Bellator ему предложил, а он согласился. Конечно, в тяжёлом дивизионе Джонсон не представляет какую-то значимость, но для Фёдора он реальный соперник», — передаёт слова Хабиба Павел Левкович.

Напомним, в октябре 2021 года 45-летний Емельяненко проведёт очередной поединок в лиге Bellator. Поединок с его участием возглавит первый в истории промоушена турнир в Москве.