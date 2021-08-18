Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов не считает Яна явным фаворитом во втором поединке со Стерлингом

Умар Нурмагомедов не считает Яна явным фаворитом во втором поединке со Стерлингом
Комментарии

Боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, что с интересом будет наблюдать за повторной встречей чемпиона лиги в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга с экс-чемпионом Петром Яном. Россиянин не смог назвать явного фаворита боя.

«Конечно, я с интересом буду наблюдать за титульным поединком в моём дивизионе. Всё ли мне понятно с фаворитом? Не скажу, что бой пройдёт в одни ворота. Назвать чемпиона… не знаю. Общался с Двалишвили. Он мне объяснил, что тогда Алджэмейн не был в такой форме, что он готовится иначе, что будет другой конец. Так что не могу точно сказать», — передаёт слова Умара Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, повторная схватка Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоится грядущей осенью.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021