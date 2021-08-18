Умар Нурмагомедов не считает Яна явным фаворитом во втором поединке со Стерлингом

Боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, что с интересом будет наблюдать за повторной встречей чемпиона лиги в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга с экс-чемпионом Петром Яном. Россиянин не смог назвать явного фаворита боя.

«Конечно, я с интересом буду наблюдать за титульным поединком в моём дивизионе. Всё ли мне понятно с фаворитом? Не скажу, что бой пройдёт в одни ворота. Назвать чемпиона… не знаю. Общался с Двалишвили. Он мне объяснил, что тогда Алджэмейн не был в такой форме, что он готовится иначе, что будет другой конец. Так что не могу точно сказать», — передаёт слова Умара Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, повторная схватка Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоится грядущей осенью.