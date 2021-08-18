Умар Нурмагомедов не считает Яна явным фаворитом во втором поединке со Стерлингом
Поделиться
Боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, что с интересом будет наблюдать за повторной встречей чемпиона лиги в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга с экс-чемпионом Петром Яном. Россиянин не смог назвать явного фаворита боя.
«Конечно, я с интересом буду наблюдать за титульным поединком в моём дивизионе. Всё ли мне понятно с фаворитом? Не скажу, что бой пройдёт в одни ворота. Назвать чемпиона… не знаю. Общался с Двалишвили. Он мне объяснил, что тогда Алджэмейн не был в такой форме, что он готовится иначе, что будет другой конец. Так что не могу точно сказать», — передаёт слова Умара Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, повторная схватка Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом состоится грядущей осенью.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
13:59
-
13:48
-
13:37
-
13:31
-
13:21
-
13:18
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:39
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
11:38
-
10:57
-
10:15
-
10:02
-
09:54
-
00:53
-
00:40
- 17 августа 2021
-
23:44
-
22:51
-
21:57
-
21:27
Партнерский контент