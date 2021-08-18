Хабиб Нурмагомедов: весогонка мне даже доставляет удовольствие

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что весогонка не повлияла на его решение о завершении карьеры.

«Весогонка никак не влияла на завершение карьеры. Я сказал всем, что покажу, как гонять. Но никогда не было в голове такого, что я из-за неё закончу. Она мне даже доставляет некоторое удовольствие. Когда ты ставишь цель, выполняешь и получаешь эмоцию — нигде больше такого не получишь. Когда ты делаешь вес и потом выигрываешь, я такого нигде не получал.



Я около тонны сгонял за всю карьеру. Если надо скинуть 20 кг — не проблема», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.