Хабиб — о победном приёме в бою с Макгрегором: человек может умереть от такого захвата

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве вспомнил о своей победе над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

«Вы же видели, что было тогда. Уберите Хёрба Дина (рефери боя. — Прим. „Чемпионата“), и вы сами поймёте пошёл бы я до конца или нет. Человек может умереть от такого захвата. Могу вас за кулисами чуть придушить, вы поймёте о чём речь. Когда вас человек душит и занимается этим тридцать лет — это холодное оружие. Если нет судьи, что может быть? Он убирал мои руки, он убирал мой захват. Мы разумные люди и всё понимаем, понимаем, что могло быть», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.