Сын Андерсона Силвы нокаутировал соперника за 8 секунд в дебютном бою по кикбоксингу

Калил Силва, сын бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы, дебютировал в любительском кикбоксинге. В дебютном бою Калил одержал убедительную победу. Поединок продлился всего 8 секунд.

«Это был хороший опыт. Я вступил в бой, планируя нанести этот удар. Тренировал его перед тем, как вышел из дома на бой. Не ожидал, что получится победить так быстро. Это была чистая реакция, я просто среагировал на его удар и провёл контратаку. Удивился, что смог нокаутировать его, но был к этому готов», — цитирует Калила Силву MMA Fighting.

Андерсон Силва — бывший чемпион UFC в среднем весе. Он провел 10 успешных защит пояса, удерживая чемпионство на протяжении почти семи лет. 46-летний Силва перед уходом из UFC потерпел пять поражений в шести боях. Несмотря на солидный возраст, бразилец пока не планирует окончательно завершать карьеру. Ранее стало известно, что Андерсон проведёт боксерский поединок с Тито Ортисом, который также является бывшим чемпионом UFC.