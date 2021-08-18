Исмаилов отправил Минееву устрашающее послание. Видео

Российский боец MMA Магомед Исмаилов в своём «инстаграме» выступил с шуточным видеопосланием в адрес россиянина Владимира Минеева.

«Тренировочный процесс максимально жаркий. Я хочу сказать Владимиру Минееву — Вова, я буду готов», — сказал Исмаилов.

Мага Исмаилов отправил Владимиру Минееву устрашающее послание:

«Я съем каждую ногу, вылетевшую в меня», — подписал видео Магомед.

Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, который прошёл в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.



Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Также Гаджиев считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.