Исмаилов отправил Минееву устрашающее послание. Видео

Российский боец MMA Магомед Исмаилов в своём «инстаграме» выступил с шуточным видеопосланием в адрес россиянина Владимира Минеева.
«Тренировочный процесс максимально жаркий. Я хочу сказать Владимиру Минееву — Вова, я буду готов», — сказал Исмаилов.
Мага Исмаилов отправил Владимиру Минееву устрашающее послание:
«Я съем каждую ногу, вылетевшую в меня», — подписал видео Магомед.
Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, который прошёл в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Также Гаджиев считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.
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