Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

30 россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по ММА

30 россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по ММА
Комментарии

В Казани продолжается открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Сегодня, 18 августа, завершился третий соревновательный день. По его итогам определились полуфиналисты первенства. В юниорской категории (18-20 лет) полуфиналистами стали 16 российских спортсменов. В женской категории 9 россиянок оформили выход в полуфинал, а в мужской до 1/2 финала добрались 30 россиян.

Полуфинальные схватки пройдут завтра, 19 августа, на площадке БСС «Баскет-холл». Начало — в 11:00. Вход свободный.

Прямая трансляция будет показана в группе Союза ММА России во «ВКонтакте», а также на сайте ММА.РФ.

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам стартовал 16-го и завершится 20 августа. Отметим, что это первый постпандемийный турнир объединённой Международной федерации смешанных единоборств IMMAF на континенте.

Новость по теме
В Казань на чемпионат Европы по ММА приедет наследный принц Бахрейна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021