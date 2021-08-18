30 россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по ММА

В Казани продолжается открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Сегодня, 18 августа, завершился третий соревновательный день. По его итогам определились полуфиналисты первенства. В юниорской категории (18-20 лет) полуфиналистами стали 16 российских спортсменов. В женской категории 9 россиянок оформили выход в полуфинал, а в мужской до 1/2 финала добрались 30 россиян.



Полуфинальные схватки пройдут завтра, 19 августа, на площадке БСС «Баскет-холл». Начало — в 11:00. Вход свободный.



Прямая трансляция будет показана в группе Союза ММА России во «ВКонтакте», а также на сайте ММА.РФ.



Чемпионат Европы по смешанным единоборствам стартовал 16-го и завершится 20 августа. Отметим, что это первый постпандемийный турнир объединённой Международной федерации смешанных единоборств IMMAF на континенте.

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