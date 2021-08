Бывший боец UFC вытащил четверых детей из автомобиля после страшной аварии

Экс-боец UFC Брендан Шауб оказал помощь по спасению нескольких детей на трассе после ДТП. Предположительно, виновник аварии специально поехал по встречной полосе, чтобы убить свою семью.



«Машина была сильно разбита. Неподалёку был ещё один парень. Мы с ним оказались первыми на месте аварии. А в авто были два ребёнка и ещё один постарше. Он всё время повторял, что не хочет умирать. Тогда я ему сказал: «Ты не умрёшь, приятель». Я попытался открыть дверь, но это оказалось невозможно. Тогда я разбил окно, а если точнее — ещё не разбитые куски — я же не Капитан Америка. Так я и вытащил парня наружу.

А на переднем сиденье я увидел женщину — она была мертва. Страшное зрелище, кровь повсюду. А ребёнок всё время повторял: «Мама, мама». Тогда я ему сказал: Малыш, посмотри на меня, не смотри в ту сторону». Он был таким маленьким, вид всего этого ужаса он мог бы просто не перенести», — приводит слова Шауба MMAFighting со ссылкой на шоу The Fighter and the Kid.



В результате аварии погибла 26-летняя Эйми Гарсия. Все её четверо детей уцелели. Отцу семейства предъявлено обвинение в убийстве, попытке убийства и ещё по нескольким статьям.



Как сообщил Шауб, он связался с тётей выживших детей и предложил оплатить похороны.