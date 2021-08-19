Дастин Порье: победы добивается тот, кто готов заплатить за неё высокую цену

Американский боец UFC Дастин Порье разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о необходимой составляющей в достижении победы в бою.



«Победы добивается тот, кто готов заплатить за неё высокую цену», — написал Дастин.

Фотографию можно посмотреть на странице Дастина Порье в «Инстаграме».

Последний бой Порье провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке спортивного мероприятия Дастин встречался с ирландцем Конором Макгрегором. Порье одержал победу ещё в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.