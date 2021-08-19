Дастин Порье: победы добивается тот, кто готов заплатить за неё высокую цену

Американский боец UFC Дастин Порье разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился мыслями о необходимой составляющей в достижении победы в бою.
«Победы добивается тот, кто готов заплатить за неё высокую цену», — написал Дастин.
Фотографию можно посмотреть на странице Дастина Порье в «Инстаграме».
Последний бой Порье провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке спортивного мероприятия Дастин встречался с ирландцем Конором Макгрегором. Порье одержал победу ещё в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 19 августа 2021
-
00:58
- 18 августа 2021
-
23:40
-
22:12
-
21:21
-
19:57
-
18:59
-
17:41
-
16:14
-
15:02
-
13:59
-
13:48
-
13:37
-
13:31
-
13:21
-
13:18
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:41
-
12:39
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:26
-
12:21
-
11:38
-
10:57