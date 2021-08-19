Президент Союза ММА России: сборная формируется из членов сборных кавказских республик

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, какой из российских регионов является кузницей кадров для смешанных единоборств и для сборной России.



«Один из титульных регионов по подготовке кадров — это Республика Дагестан. Также это Чеченская Республика, из Поволжья – это представители Пермского края, там очень хорошая школа. Далее, Челябинская и Свердловская область, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Дальний Восток, из южного федерального округа – это Краснодарский край и Ростовская область.



Крен в сторону Кавказа конечно же есть. Мы это прекрасно понимаем и знаем уже на протяжении многих лет. Сборная формируется из членов сборных кавказских республик. Раньше сборная состояла на 90% из представителей Кавказа, сейчас более-менее равномерно начинает распределяться по всей стране. Ну конечно же, больше всего бойцов всё равно из Дагестана», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.